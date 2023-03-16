«التضامن» تعلن فوز 36 سيدة في مسابقة الأم المثالية 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات المثاليات 2023، على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن 36 سيدة فازت بلقب الأم المثالية.

وأكدت الوزارة تشكيل لجنة تقودها وزارة التضامن للتحكيم في مسابقة الأم المثالية، ضمت ممثلا عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة وكلية التربية بجامعة عين شمس، وممثلا عن الهلال الأحمر، ومركز البحوث الاجتماعية وحياة كريمة.

وأشارت إلى اعتماد خطة العمل، من خلال وضع شروطا إجرائية مثل قيم التطوع وتنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، وقيمة حقوق ذوي الاعاقة، وتقدير أبناء مصر في مؤسسات الرعاية وأم بديلة كافلة، وجزء خاص بشروط إجادة القراءة والكتابة، وتم وضع بعض الاستثناءات للأطفال ذوي الإعاقة، فضلا عن استثناء المحافظات الحدودية من شرط عدد الأبناء.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الأم المثالية الأول من محافظة كفر الشيخ، وتدعى هدى عبد اللطيف محمود مصطفى، مشيرة إلى أن الثانية من الوادي الجديد وهي عزيزة أحمد عمر، والثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة السويس، ميرفت السيد محمد على البسيوني، وحصدت المركز الرابع نوال إبراهيم محارب، من الأقصر، وهدى إبراهيم محمود صالح، من المنوفية.