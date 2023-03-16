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تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

كتب:

أ ش أ
06:53 م | الخميس 16 مارس 2023
تونس

تونس

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والقبض على 2 من العناصر التكفيرية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى.

بيان للحرس الوطني التونسي

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم" الخميس"- أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات القصرين وتوزر تمكنت من ضبط 65 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة وذلك في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس. 

القبض على اثنين من العناصر التكفيرية الفارة من العدالة

وفي سياق آخر، أكد أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر التكفيرية الفارة من العدالة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 4 سنوات لكل منهما، وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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