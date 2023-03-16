انطلاق مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية بالفيوم اليوم

ينطلق مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023، وذلك بعد توقف دام عدة سنوات بسبب جائحة كوفيد 19 التي ضربت العالم أجمع، حيث يستمر المهرجان على مدار يومي الخميس والجمعة، وبحضور محافظ الفيوم وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب.

ويشمل المهرجان، العديد من الأنشطة المميزة والترفيهية، بينها أنشطة فنية، وحفلات موسيقى بدوية، ورسومات كاريكاتيرية وغيرها من الأنشطة.

برنامج احتفالية مهرجان تونس اليوم الأول

ويبدأ برنامج اليوم الأول من مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية لعام 2023، اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا وينتهي الحادية عشر مساءً، ويشمل الآتي:

افتتاح المهرجان في استراحة مجلس مدينة يوسف الصديق بقرية تونس في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

عقد لقاء مع ممثلي المنشآت السياحية بالقرية في تمام الساعة 11:00 ظهرًا.

تكريم الفائزين في مسابقة المهرجان والشخصيات المتميزة في تمام الساعة 11:30.

ورشة رسم حجاري بمركز الفيوم الفنون بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة مساءً.

أنشطة مجانية بمزرعة كوم الدكة في فندق كوم الدكة بدءًا من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً.

فاعلية رسم بورتريه كاريكاتير في مركز الفيوم للفنون من الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً.

حفلة موسيقى بدوية في الخيمة البدوية بجوار ورشة إبراهيم سمير بدءًا من التاسعة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً.

معرض الخزف والحرف اليدوية على مدار اليوم.

برنامج اليوم الثاني من مهرجان تونس للخزف

وفيما يخص اليوم الثاني من مهرجان قرية تونس للخزف والفخار، الجمعة 17 مارس 2023، فإنّها جاءت كالتالي:

فاعلية رسم البورترية "الكاريكاتير" في مركز الفيوم للفنون بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

فاعلية رسم البورتريه الكاريكاتير في مركز الفيوم للفنون بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الخامسة مساءً.

أنشطة مجانية بمزرعة كوم الدكة في فندق كوم الدكة بدءًا من الساعة 3 عصرًا وحتى السادسة مساءً.

حفلة موسيقى بدوية في الخيمة البدوية بجوار ورشة إبراهيم سمير من التاسعة مساءً وحتى الحادية عشر مساءً.

معرض الحرف اليدوية على مدار اليوم.