اتحاد الناشرين المصريين يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب 2023

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، التجهيز للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته القادمة خلال الفترة من 28 أبريل حتى 7 مايو 2023.

وأوضح في بيانه، أنه جرى تكليف شركة لشحن إصدارات الناشرين المشاركين بالمعرض بسعر شحن 260 جنيها عن كل طرد صادر شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود للجناح و26 دينار تونسي مرتجع شامل التخليص وجميع المصاريف حتى دخول الطرود لمخازن الشركة، مع الالتزام بتعليمات الشحن الواردة من الشركة وذلك على النحو التالي:

شروط الشحن لمعرض تونس للكتاب

1- استلام الطرود بداية من 13/3/2023 حتى 16/3/2023.

2- أن تكون الطرود بحالة جيدة.

3- أن تكون كشوف التعبئة مطابقة لما بداخل الطرود.

4- إرسال كشف التعبئة أصل مع سته صور بختم الدار مع مراعاة فصل الكتب الدينية عن الكتب غير الدينية وإلا يزيد عدد المسميات للكتب الدينية في الورقة الواحدة عن 25 مسمى، في 25 ورقة على ورق دار النشر، وإرسال نسخة من الكشوف على الإيميل.

5- يرجى الالتزام بمقاس كرتونة محددة (مالبورو).

6- ممنوع وضع الوسائل التعليمية ذات المنشأ الصيني وكتب أطلس العالم بجميع مسميتها.

7- ممنوع إرسال كتب قديمة أو كتب بها خرائط أو كتب مخالفة لقوانين البلاد سواء جمهورية مصر العربية أو البلد المرسل إليه.

8- الكتب التي تطلبها الجهات الرقابية (أزهر- مطبوعات) للعرض يتعهد الناشر بإحضارها في عدم حالة استجابة الناشر يحق للجمارك مصادرة الكتب بدون أي مسؤلية على الشركة في حين عدم توصيلها إلى المعرض تكون المسؤولية على الناشر.

9- تسليم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري بتصدير منتجات الدار، مع إرفاق صورة من السجل التجاري لصالح شركة الاتحاد العربي، مع تنازل من الدار به صحة توقيع من البنك تفويض بالبنك.

10- بالنسبة لدور النشر التي تقوم بتصدير المصاحف، إرسال نسخه من المصحف المصدر، ويكون التصريح ساري مع وضع رقم المصحف وتاريخه.

11- التزام الناشر بعدد الطرود المحدده له من إدارة المعرض.

12- تسليم الطرود بمستودع الشركة نزلة مؤسسة الزكاة بشارع الترولي أمام مدرسة طاهر أبو زيد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

13- دفع مصاريف الشحن الصادر كاش فى مصر مع تسليم الطرود والأوراق التي ذكرت، ولايجرى الاستلام بدون مصاريف الشحن والأوراق.

14- ممنوع منعا باتا الوسائل التعليمية والشركة غير مسؤولة عن الدار التى تضع وسائل تعليمية أو استندات مصاحف، مع العلم أن الغرامات المترتبة على هذا سيتحملها الناشر.

15- وصول الكتب حتى الجناح.