رئيس «تنمية الصعيد»: الدولة تعمل على تحقيق نهضة تنموية وخدمية في جنوب مصر

اجتمع صباح اليوم اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى والوفد المرافق له، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي الإدارة التنفيذية، وذلك بمقر الهيئة لخلق فرص جاذبة للمستثمرين بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروعات التنموية في محافظات الصعيد وتطوير البنية الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب التي تضمن رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

هيئة تنمية الصعيد تعرض المشروعات التنموية على المستثمرين

وعرضت الهيئة، خلال الاجتماع، بعرض لكافة المشروعات التنموية التي قامت الهيئة بتنفيذها، والرؤية المستقبلية للمشروعات المخطط تنفيذها في الفترة القادمة.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة اللواء شريف صالح، ما قدمته الدولة خلال فترة وجيزة من من إقامة مشروعات تنموية ضخمة في الصعيد، ويعد إنجازا كبيرا يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية.

فرص استثمارية واعدة بمحافظات الصعيد

كما أكد رئيس الهيئة أن زياراته الميدانية مع المستثمرين بمحافظات الصعيد تهدف إلى تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين وأضاف قائلا: إن هناك فرص استثمارية واعدة تشجع المستثمرين على الاستثمار من أجل المساهمة في تنمية هذا الجزء العزيز من أرض مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في صعيد مصر والبالغ عددها 10 محافظات وتحقق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد.