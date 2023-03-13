الانتهاء من تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بهيئة تنمية الصعيد

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لتفقد أعمال تقييم عدد 42 متقدما لشغل وظائف قيادية بالهيئة.

وأشاد اللواء شريف أحمد صالح، بالمنظومة الإلكترونية، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

محاور عملية التقييم

وقال رئيس الهيئة إن أهم ما يميز المنظومة جودة محاور عملية التقييم التي تسهم في القياس الدقيق لقدرات وخبرات المتقدمين، الأمر الذي يعين متخذ القرار على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظيفة العامة، في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية، وهى الجمهورية الجديدة، والتي تبنى بسواعد الكفاءات من أبناء الشعب المصري.

اختبارات المتقدمين

جدير بالذكر، أن المتقدمين خضعوا لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.