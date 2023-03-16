ضبط مجمع عيادات غير مرخص وغلق 3 معامل تحاليل لمخالفة الاشتراطات بسوهاج

وجهت مديرية الصحة بسوهاج حملة مكبرة لفرق تفتيش العلاج الحر، بمشاركة هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين صحة سوهاج، أسفرت عن ضبط مجمع عيادات غير مرخص، وغلق 3 معامل للتحاليل، وعيادة أطفال بمركز دار السلام.

اشتراطات مكافحة العدوى

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود التي تبذلها مديرية صحة سوهاج لحماية المرضى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة، ومتابعة الإجراءات واشتراطات مكافحة العدوي والتراخيص اللازمة لتلك المنشأت.

وضبطت الحملة مجمع عيادات غير مرخص بمركز دار السلام، ولا يتبع اشتراطات مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية، ويضم صيدلية غير مرخصة بها أدوية مجهولة المصدر، وأدوية مخدرة، بما يضر بصحة المرضي المترددين على المكان.

كما تم ضبط صيدلية أخرى تعمل بدون ترخيص بذات النطاق، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

إغلاق 4 منشآت طبية

وفي نفس السياق، قام الفريق بإغلاق 4 منشآت طبية، تمثلت في 3 معامل للتحاليل وعيادة أطفال بنفس النطاق.