«صحة سوهاج» تنظم قافلتين مجانيتين في القرى بالتعاون مع «حياة كريمة»

تنظم اليوم مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، قافلة طبية مجانية، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بوحدة نجع الدير في مركز سوهاج، تضم تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والرمد ونساء وأسنان وتنظيم الأسرة وتحاليل وأشعة وجلدية، وتستمر حتى غدا الخميس.

قافلة طبية بقرية سفلاق اليوم

كما تنظم مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم أيضا بالتعاون مع جامعة سوهاج والمحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قافلة طبية مجانية موسعة بقرية سفلاق، التابعة لمركز ساقلتة، تشمل تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والرمد ونساء وأسنان وتنظيم الأسرة وتحاليل وأشعة وجلدية، وإجراء العمليات الجراحية والأطراف الصناعية مجانا للمواطنين بالقرية، بداية من العاشرة صباحا، مع توزيع الأدوية مجانا للمواطنين.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

جدير بالذكر أن مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنظم عدة قوافل طبية أسبوعيا، تستهدف القرى التابعة للمبادرة، البالغ عددها 181 قرية، في 7 مراكز، هي ساقلتة والمنشاة وجرجا والمراغة ودار السلام والبلينا وطما.