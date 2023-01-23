«صحة سوهاج»: إغلاق 738 منشأة طبية خاصة وضبط 5 من منتحلي الصفة خلال 2022

قال الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن الفرق التفتيشية التابعة لإدارة العلاج الحر بالمديرية، قامت بالمرور على 1966 منشأة طبية خلال العام المنقضي 2022، وأسفرت الحملات عن غلق 738 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشتراطات والتراخيص الطبية.

وأضاف وكيل «صحة سوهاج» في بيان، أنه تم ضبط 5 من منتحلي الصفة ما بين طالب وعاطل ومدرس وخريج دبلوم تجارة وآخر بالمعاش، لقيامهم بممارسة مهنة الطب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

كما تم إنذار 163 منشأة لتلافي سلبيات مكافحة العدوى، بالإضافة لتحرير 16 محضرا لأدوية غير مصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية الخاصة، كما تم ترخيص 465 منشأة طبية خاصة، وفحص 140 شكوى تلقتها مديرية الصحة بسوهاج.

وأكد «النجار» أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميا على جميع المنشآت الطبية الخاصة بسوهاج، وذلك للتأكد من الخدمات المقدمة بتلك المنشآت حرصا على سلامة وصحة المرضى المتلقين للخدمة الطبية بها.