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البيت الأبيض: الكونجرس مستمر في تشريعات لمواجهة "تيك توك"

كتب:

عمرو حسني
08:20 م | الخميس 16 مارس 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إن البلاد ماضية بدعم التشريعات بالكونجرس، للتعامل مع المخاوف الأمنية من تيك توك، كما سيتم مواصلة مهمات الاستطلاع في البحر الأسود لدعم أوكرانيا.

تعليق على تسليم بولندا طائرات مقاتلة لأوكرانيا 

أضاف البيت الأبيض مساء اليوم، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أن المحادثات بين الرئيسين الأوكراني والصيني ستكون أمرًا جيدًا، متابعًا: «تسليم بولندا طائرات مقاتلة لأوكرانيا لن يغير معارضتنا لإرسال مقاتلات».

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر داعم عسكري وبالمساعدات المالية لدولة أوكرانيا ضد روسيا، في ظل الأزمة التي بدأت بين البلدين في نهاية فبراير 2022.

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بقلم عمرو حسني