البيت الأبيض: بايدن على علم باصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية

قال البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن على علم باصطدام المقاتلة الروسية والمسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، مبينا أن اعتراض المقاتلة الروسية للمسيرة الأمريكية كان غير آمن وغير احترافي.

مخاوف أمريكية تجاه روسيا

وأضاف البيت الأبيض، بحسب قناة «العربية» الإخبارية: «سنبلغ المسؤولين الروس بمخاوفنا بعد حادث اصطدام المسيرة الأمريكية، كما أن المسيرة الأمريكية لم تشكل أي تهديد وكانت تقوم بمهمة في الأجواء الدولية».

مواصلة المهام فوق البحر الأسود

وتابع البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء: «سنواصل تنفيد المهام فوق البحر الأسود، وسنواصل خدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي في البحر الأسود، ونحن لا نحتاج إلى تنسيق مع روسيا عندما نقوم بالتحليق فوق البحر الأسود».