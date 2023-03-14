البيت الأبيض: لا نعارض إرسال أي دولة مقاتلات إلى أوكرانيا

قال البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، إن واشنطن لن تعارض إرسال أي دولة مقاتلات لأوكرانيا، بدوره أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من الصعب أن تحقق روسيا في حادث خط الغاز نورد ستريم لأنه لا يمكننا الوصول للموقع.

بوتين يعلق على خط الغاز الموصل إلى أوروبا

وأضاف الرئيس الروسي بحسب قناة «العربية» الإخبارية أنه سيكون هناك مستقبل لخطي الغاز نورد ستريم 1 و،2 فيما أوضحت الرئاسة الروسية الكرملين أنه لا يتم مناقشة موجة جديدة من التعبئة في روسيا.

تجاذب العلاقات بين روسيا وأمريكا

وتشهد العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية تحاذبا منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي عندما أعلنت 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن كييف والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لدعم هذا الانفصال وسط رفض غربي وفرض عقوبات.