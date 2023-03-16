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القوات المسلحة تطلق حملة «شوف بنفسك» لإبراز إنجازات مصر (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
08:02 م | الخميس 16 مارس 2023
لوجو حملة «شوف بنفسك»

لوجو حملة «شوف بنفسك»

أطلقت القوات المسلحة حملة «شوف بنفسك» لاطلاع أبناء الشعب المصري على إنجازات الدولة المصرية، وذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي توليها الدولة تجاه الشعب المصري بمختلف فئاته.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع «يوتيوب»، «برومو» أعلنت القوات المسلحة خلاله إطلاق الحملة، وقالت فيه: «إنجازات ورا إنجازات حققتها مصر في كل المجالات.. على كل شبر من أرضها».

وأضافت: «مهما كان الحمل تقيل.. قادرين نخطي المستحيل.. الجمهورية الجديدة جمهورية الحمل والأمل جمهورية العلم والعمل»

وتابعت: «قواتكم المسلحة هتحمي مصر، وشبابها هيبنيها.. تعالى شوف بنفسك جمهوريتنا الجديدة وصلت فين.. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.