أوكرانيا: روسيا أطلقت حوالي 5 آلاف صاروخ منذ بدء الأزمة

كشف السكرتير الأول لبعثة أوكرانيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في «فيينا» دانيلو كوبي، أن القوات الروسية أطلقت على أوكرانيا ما يقرب من 5 آلاف صاروخ وشنت 3500 غارة جوية و1100 هجوم بطائرات بدون طيار، منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».

كوبي: التدمير غير منطقي في أوكرانيا

وقال كوبي، في تصريح خلال منتدى التعاون الأمني، وفق ما نقلته وكالة أنباء «يوكرنفورم» الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الروس ينفذون، دون أي منطق عسكري، استراتيجية «التدمير غير المنطقي»، وتحويل مدن بأكملها إلى أنقاض وقتل مدنيين أبرياء.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني، أن عواقب أعمال روسيا واضحة؛ فعدد الضحايا المدنيين يتزايد يومًا بعد يوم، مستشهدا بأحدث تقديرات مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تشير إلى مقتل 8231 مدنياً وإصابة 13 ألفا و734 مدنيا منذ بدء الأزمة الروسية في أوكرانيا.

القوات الروسية تفشل في تحقيق أهدافها

وفي الوقت نفسه، أشار كوبي إلى أنه على الرغم من الميزة العددية في القوة البشرية والمدفعية والقدرات الجوية، إلا أن القوات الروسية تفشل في تحقيق أهدافها ولا تزال تتكبد خسائر كبيرة في القوى البشرية والمعدات.

وأضاف الدبلوماسي أنه خلال الأسبوع الماضي وحده، قُتل 1100 جندي روسي وأصيب ما لا يقل عن 1500 في منطقة باخموت.