راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة يوزع كراتين رمضان: الشهر الكريم يجمعنا

في لفتة طيبة، حرص راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر القمص يؤانس أديب، ووكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، على تجهيز أعداد من كراتين رمضان لتوزيعها على المستحقين بمدينة الغردقة، احتفالا بحلول الشهر الكريم، رافعا شعار «أعيادنا واحدة».

مشاركة المسلمين في المناسبات الدينية

وقال وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إن مشاركته في تجهيز كرتونة رمضان لتوزيعها على المواطنين بالغردقة هي عادة سنوية يحرص عليها دائماً، حيث يسعى إلى مشاركة المسلمين في جميع المناسبات الدينية.

أعيادنا واحدة

وأضاف، أن توزيع كرتونة رمضان جاءت من منطلق تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدة الدولة في جميع المبادرات التي تقوم بها، مضيفا «أعيادنا واحدة، ودائما شهر رمضان يجمع أطياف الشعب المصري لنعيش في حب وسلام».

وأكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية تهدف إلى الإخاء بين الناس، ونشر المحبة َوالمودة بين أطياف الشعب المصري.

ويحرص وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك في البحر الأحمر على تعليق زينة وفانوس رمضان على الكنيسة، تزامنا مع حلول الشهر المبارك من كل عام، في إطار الوحدة الوطنية للشعب المصري.