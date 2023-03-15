ماذا كان يقول رسول الله قبل دخول شهر رمضان؟.. مفتي الجمهورية يجيب

تفصنا أيام عن حلول شهر رمضان المعظم والذي ينتظره المسلمون بلهفة شديدة كونه شهر اليمن والبركات والخيرات ويحرص الكثير على انتقاء أفضل الأدعية لترديدها طوال فترة الصيام وبعد فترة الفطار وتصدر محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية كلمات البحث من قبل المستخدمين ماذا كان يقول رسول الله عند قدوم شهر رمضان؟ بهدف ترديدها خلال الفترة الحالية كوننا على أبوب دخول الشهر الكريم.

دعاء رسول الله عند قدوم شهر رمضان

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، دعاء رسول الله عند قدوم شهر رمضان إذ قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أنَّ شهر رمضان موسم للطاعة، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعجل قدوم رمضان ويدعو الله بقوله: اللهم بلِّغنا رمضان؛ لأجل استعجال الطاعة، ولم يحرص على استعجال الزمن حرصه على رمضان؛ لما للشهر الكريم من فضائل وخصوصية.

شهر رمضان عند المسلمين

وأضاف أن المسلمين كانوا يستقبلون شهر رمضان بفائق العناية ويولونه أشد الاهتمام، وكانوا يَستعدُّون لمقدمه فرحًا بقدومه، واستبشارًا بفضله، فهو موسم للطاعات والمنافسة للفوز بالرحمات والمغفرة.