مدرسة قبطية بأسيوط تتزين لاستقبال شهر رمضان: نشارك المسلمين فرحتهم «صور»

في لفتة طيبة وصادقة وتقليد لإدخال البهجة على قلوب الأطفال مسلمين ومسيحيين، قامت إدارة مدرسة السلام المشتركة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي بمحافظة أسيوط بتعليق زينة رمضان في مدخل المدرسة ومبنى الإدارة في تقليد لافت للنظر لجميع أولياء الأمور لمشاركة أبنائها من الطلاب المسلمين وأهاليهم فرحتهم بقدوم الشهر الكريم.

مشاركة المسلمين فرحتهم

وأكد مؤنس منير مدير المدرسة أن مشاركة الاحتفالات بين المسلمين والمسيحيين تقليد اعتادت عليه إدارة المدارس ورغم أنها قبطية وتتبع سنودس النيل الإنجيلي إلا أن مشاركة الأطفال المسلمين فرحتهم شيء مبهج ومعتاد كما أنهم يشاركون الأقباط في عيد الميلاد وعيد القيامة فنحن نكرس لعرف هو السائد بأننا شعب واحد ونسيج واحد في وطن واحد نشارك بعضنا الأفراح والأحزان والأعياد والقيادة العليا للمدارس تشجع على ذلك وتوطد دائما للتسامح والمحبة بين الأقباط والمسلمين.

زينة رمضان في مدرسة قبطية

وقالت نجوى محمود أحد أولياء الأمور أنا ما فعلته إدارة المدرسة ومشاركتها للأطفال فرحة قدوم شهر رمضان ليس بغريب ولا جديد والجميع سعيد بهذه المشاركة الوجدانية وانتشار زينة رمضان والشخصيات الكارتونية المرتبطة بها على بوابات ومداخل المدرسة.

لفتة جميلة

وأضاف جرجس ميخائيل أحد أولياء الأمور أن جميع الأطفال سعداء بهذه الزينة: «شهر رمضان غال على قلوبكم وقلوبنا نحن أيضا الأقباط وننتظر فرحته لمشاركة إخوتنا المسلمين وما فعلته إدارة المدرسة شيء جميل وتعبير عن الأخوة والمحبة بيننا جميعا كمصريين».