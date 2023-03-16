أسعار الفول بالأسواق.. وجبة أساسية للسحور في شهر رمضان

يقبل الكثيرون على شراء الفول البلدي في تلك الفترة خاصة، وذلك قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك وحاجة الناس لتناوله كوجبة أساسية على مائدة السحور بشكل يومي، ولما له من قيم غذائية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز أسعار الفول وفق محمد علي، أحد تجار البقوليات ووفق شعبة البقوليات في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة، وهي كالتالي:

أسعار الفول

وقال تاجر البقوليات، في حديثه لـ«الوطن»، إن أسعار الفول البلدي عريض الحبة، تراوحت بين 33 و38 جنيهًا للكيلو.

- ووصل أسعار طن الفول البلدى العريض إلى نحو 23000 جنيه.

كما لا غنى لمن يعدون الفول في المنزل عن استخدام العدس ليعطيه طعم أثناء «التدميس» وتراوحت أسعار العدس ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- سجلت أسعار اللوبيا البلدي اليوم نحو 52 جنيهًا للكيلو.

- شهدت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 55 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الحمص ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم نحو 32 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السمسم اليوم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

وقد بلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ أرضه بـ64 ألف جنيه .