وزيرة الخزانة الأمريكية: إعلان إفلاس بنوك أخرى وارد

ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتوقع حدوث انهيار في عدد من البنوك، وقد يتم إعلان الإفلاس بعد افتتاح بنك سيليكون فالي، وسط محاولات العملاء سحاب أموالهم وإيداعها في بنوك أخرى، في أزمة تضرب القطاع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

قوة النظام المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية بحسب قناة «العربية» الإخبارية، في جلسة للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن هذه الأزمة ستجعل البنوك تتعرض لكثير من التعسر، لكن هذا لا ينفي أن النظام المصرفي للولايات المتحدة الأمريكية متماسك رغم انهيار، وإفلاس 3 بنوك أمريكية، أبرزها بنك سيليكون فالي الأمريكي، المتخصص في إعطاء تمويلات للشركات التكنولوجية الناشئة.

رغبة بايدن في حل الأزمة الاقتصادية

وأوضحت الوزيرة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيكون مرحبًا بالمناقشات مع الجمهوريين حول السياسية المالية، ولديه استعداد للتفاوض بشأن تخفيض العجز، لكن هذا لا يعد أيضًا شرطًا لرفع سقف الديون.