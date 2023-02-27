الخزانة الأمريكية: تحويل 1.25 مليار دولار لأوكرانيا كمساعدات اقتصادية

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إنه تم تحويل 1,25 مليار دولار لأوكرانيا كمساعدات اقتصادية، متابعة: «سننظر في طلب أوكرانيا بمعاقبة قطاع الطاقة النووية الروسية».

معاقبة قطاع الطاقة النووية الروسية

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية في كلمة لها خلال زيارتها للعاصمة الأوكرانية كييف: «يجب النظر لمصالح حلفائنا قبل معاقبة قطاع الطاقة النووية الروسية».

وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكية مع الذكرى الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022 عندما أعلنت 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن كييف والانضمام إلى موسكو التي حركت جيشها وسط رفض غربي وعقوبات من الاتحاد الأوروبي.

تدمير روسيا الاتحادية

وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له منذ أيام يشير إلى أن الغرب يريد تدمير روسيا الاتحادية ولكنه لن يسمح لهم بهذا في ظل تحقيق النجاحات في الأراضي الأوكرانية عبر ضم 4 أقاليم وإقامة استفتاء فيها يشير إلى أنها أقاليم روسية بالقانون بناء على رغبة المواطنين فيها الذين فضلوا الانضمام إلى روسيا بدلا من أوكرانيا.