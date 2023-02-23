وزيرة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستقدم 10 مليارات دولار دعما لأوكرانيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن واشنطن ستقدم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة، لتمكين أوكرانيا من الاستمرار في المقاومة، بحسب ما نقتله شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل قبل قليل.

العقوبات تشل روسيا اقتصادياً

وذكرت «يلين»، أن موسكو تضررت بشدة بعد تحديد سقف لسعر النفط الروسي حيث أفقدها 60% من واردتها، كما أن العقوبات المفروضة على روسيا عزلت اقتصادها وشلت قدراتها، وتابعت يلين أن الولايات المتحدة أبلغت الصين أن تقديم أي دعم للجيش الروسي سيكون أمر بالغ الخطورة.

وعلى جانب آخر، وفي ذكرى الأزمة الأوكرانية، أعلنت موسكو أن جسر القرم أصبح جاهزا بالكامل لحركة مرور السيارات على جميع ممراته وذلك قبل 39 يوما من الموعد المحدد لإعادة افتتاحه أمام الحركة المرورية.