ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمطروح

أعلنت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، شن عدد من الحملات التموينية، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين بكل من سيوة ومرسي مطروح والضبعة وبراني، منها حملة تموينية مفاجئة إلى مدينة سيوة، ما أسفر عن ضبط 21 قضية تموينية، أبرزها ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم عبارة عن 9 أطنان و600 كيلوجرام قبل تهريبها الى السوق السوداء بسيوة، واستخدامها في غير الغرض المخصص له.

14 قضية تموينية

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح، في بيان، اليوم الخميس، أنه بخلاف قضية الدقيق تم الدفع بحملة تموينية بمركز ومدينة مرسى مطروح، بمعرفة إدارة الرقابة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين وضبط خلالها 14 قضية.

حملة في مدينة الضبعة

وأشارت وكيل وزارة التموين مطروح إلى أنه جرى تنظيم الحملة التموينية الثالثة بمركز ومدينة الضبعة، وتمكنت من ضبط 15 قضية.

حملة في براني

كما تمكنت حملة تموينية بمركز ومدينة براني من ضبط 10 قضايا تموينية، بإجمالي 60 قضية، خلال جميع الحملات المتنوعة، منها مخالفة تجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية، وبيع بأزيد عن السعر المقرر، وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، ومخالفات تتعلق بالمخابز البلدية منها 6 مخالفات إنتاج خبز.