ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالشرقية

شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية؛ لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على مخزن سلع غذائية كائن بعزبة يمن التابعة لقرية المحمودية من ضبط 770 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر، بداخلها 42420 كيس، وضبط 640 كرتونة مقرمشات مجهوله المصدر، بداخلها 9600 كيس، وضبط 210 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، بداخلها 4200 كيس، وضبط 500 كرتونة شيكولاته مجهولة المصدر، بداخلها كمية مقدارها 2 طن و 250 كيلوجرام، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1118 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

ضبط أغذية مجهولة المصدر في حملة تموينية

كما تمكنت حملة التموين أثناء مرورها على مخزن سلع غذائية كائن بكفر الشيخ الظواهري بنطاق مركز ههيا من ضبط 41 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، بداخلها 820 كيس، وضبط 80 باكتة عصير مجهول المصدر، بداخلها 2160 علبة ورقية، وضبط 62 باكتة عصير كانز متنوع مجهول المصدر، بداخلها 1486 علبة معدنية، وضبط 168 باكتة ملح طعام مجهول المصدر، بداخلها 3260 كيس، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1116 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

ضبط 28 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر

وتمكنت الحملة كذلك أثناء مرورها على مخزن سلع غذائية كائن بقرية المهدية من ضبط 28 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، بداخلها 560 كيسا، وضبط 22 كرتونة زيت طعام مجهول المصدر، بداخلها كمية مقدارها 242.2 لتر، وضبط 9 كرتونة سمن نباتي مجهول المصدر، بداخلها كمية مقدارها 54 كيلوجراما، وضبط 50 باكتة ملح طعام مجهول المصدر، بداخلها 500 كيس، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1117 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وكذلك تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا / الزقازيق أمام قرية صبيح من ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ 270 باكتة ملح طعام مجهول المصدر، بداخلها 3400 كيس، وضبط 22 كرتونة خل مجهول المصدر، بداخلها كمية مقدارها 237.6 لتر، وتحرير عن ذلك المحضر رقم 1098 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر