ضبط طن أرز و13 جوال دقيق بلدي مجهول المصدر في حملة تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت الحملات اليوم السبت عن تحرير 192 محضرا تموينيا بإجمالي مضبوطات 1.200 طن أرز مصري حر مجهول المصدر، و13 شيكارة دقيق بلدي بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تحرير محاضر للتجار المخالفين في المنوفية

وأوضح محافظ المنوفية، أن المحاضر تضمنت تحرير 71 محضر مخالفات مخابز و121 محضرا للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

ضبط طن و200 كيلو أرز مجهول المصدر

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة لتجارة السلع الغذائية بناحية طوخ دلكة مركز تلا، لحيازته كمية قدرها 1.200 طن أرز مصري حر مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، فيما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي بناحية الحي الغربي بشبين الكوم لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 13 جوال دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بهدف التربح وبقصد بيعها بالسوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار مرور لجان المتابعة على كافة المنافذ وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار، مشيراً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة، حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.