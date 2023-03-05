ضبط 3 أطنان زيت طعام وأرز مجهول المصدر في حملة تموينية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار الأجهزة الرقابية في المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتوافر السلع وضبط منظومة الأسعار والتأكد من الالتزام بالقوانين، وذلك من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ما أسفر عن تحرير 204 محاضر تموينية بإجمالي مضبوطات 1 طن أرز حر و2 طن زيت طعام مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية مكبرة في محافظة المنوفية

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هناك حملات يومية ولجان متابعة للمرور اليومي علي كافة منافذ ومعارض المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى الحفاظ على لستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

مخالفة إعلان الأسعار في المحال التجارية

وأوضح مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن الحملات التموينية تنوعت ما بين تحرير 111 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و93 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، وتم تحرير محضر جنح رقم 3266 لسنة 2023 قسم شبين الكوم ضد صاحب محل بقالة لتجارة السلع الغذائية بناحية ميت خاقان لحيازته كمية قدرها 1 طن أرز حر مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر جنح آخر برقم 6442 بقويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بناحية قرية ميت بره، والتحفظ على كمية قدرها 2 طن زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر.