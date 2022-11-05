صاحب بازار لبيع المشغولات اليدوية: مؤتمر المناخ جلب الخير لنا

يقف رضا عبد الرحمن، صاحب بازار لبيع المنتجات والمشغولات اليدوية بالمنطقة الخضراء، أمام المركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، في محله وسط فرحة تملأ وجهه بانتعاشة التجارة والسياحة في ظل مؤتمر التغيرات المناخية المنعقد اليوم، مؤكدا أن الرئيس السيسي جلاب الخير علينا.

انتعاشة تجارية وسياحية

ويحكي رضا عبد الرحمن أن مؤتمر التغيرات المناخية جلب لنا رواجا في الأسواق التجارية والسياحة بعد فترة ركود بسبب ضعف الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن أصحاب المحال سعداء بالمؤتمر ويُقبل على الأسواق مختلف الجنسيات لشراء المنتجات والمشغولات اليدوية بأسعار رخيصة.

ويوضح أن المنتجات والمشغولات اليدوية يصنعها السيدات وسكان القرية البدوية منها الحظاظات والاكسسوارات والشنط والشماع، والمريرة وهي تصنع من الصوف الرأس وتوضع فوق غطاء الرأس والغطرة والجلبيات السعودي ورغم أنها زي يرتديه البدو لكن مختلف الجنسيات يحرصون على اقتنائه.

طبيعة الحياة البدوية

ويكمل رضا عبد الرحمن أن هنا يتم إعداد القهوة العربي، ويوجد مختلف الأعشاب منها الشاي بأطعمة متنوعة وعسل النحل وزيت الزيتون، بالإضافة إلى أنهم يتعرفون على طبيعة الحياة البدوية في شرم الشيخ وجنوب سيناء وأن البدو أهل كرم.

السيسي جلاب الخير

وأكد على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي جلاب الخير لمصر كلها وجهوده في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة، مشيرا إلى أن الغلاء هو وضع عالمي وليس حكرا على مصر ويجب على الناس أن تعي ذلك وأن الله يحمي مصر وشعبها تحت قيادة السيسي.