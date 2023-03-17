أوكرانيا تسعى للتنسيق الميداني مع عدد من قادة العالم

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وكتب زيلينسكي - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أنه عقد محادثة جيدة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تبادلا خلالها وجهات النظر حول الأحداث الدولية الأخيرة وأبلغه بالوضع على الجبهة.

وقال رئيس أوكرانيا: «لدينا نتائج ملموسة من زيادة الدعم الدفاعي والاقتصادي لأوكرانيا»، معربًا عن تقدير بلاده لدعم المملكة المتحدة الثابت خلال الحرب الروسي.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان بحثت الوضع الأوكراني خلال اتصال هاتفي أجرته مع الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إن «شيرمان وديسكوت جددتا دعمهما القوي لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية الوحشية. وناقشتا أهمية دفع عجلة السلام والازدهار والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون الوثيق لمواجهة التحديات».

وفي سياق منفصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي اليوم، الوضع الأخير في ساحة المعركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية الوحشية.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إخبارية بأن أوكرانيا طلبت من فنلندا تسليمها أربعة قطارات (أليجرو) فائقة السرعة، التي كانت تعمل في روسيا قبل بدء العمليات العسكرية الشاملة على أوكرانيا.

زيارة إلى العاصمة الأوكرانية

ووفقا لما ذكرته دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية، جاء هذا الطلب بشكل شخصي، وليس خلال اجتماع رسمي، من جانب المدير العام السابق لهيئة السكك الحديدية الأوكرانية أولكسندر كاميشين لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، التي كانت مؤخرًا في زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح كاميشين أن أوكرانيا يمكن أن تستخدم القطارات لنقل الأشخاص من وإلى الخطوط الأمامية أثناء الصراع مع روسيا، حيث تتوافق عربات السكك الحديدية مع المسارات الأوكرانية، وذلك على الرغم من أن قطارات (أليجرو) عالية السرعة وتم تصنيعها خصيصًا لمسار طريق هلسنكي -سانت بطرسبورج وتناسب عرض المسارات على الطراز السوفيتي، حسبما أشارت التقارير.