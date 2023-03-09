ضابط استخبارات أمريكي سابق يتوقع موعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

توقع ضابط الاستخبارات البحرية الأمريكية المتقاعد، سكوت ريتر، انتهاء الصراع في أوكرانيا خلال فصل الخريف المقبل، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي سيبدأ في قطع سلاسل توريد القوات الأوكرانية.

القوات الروسية ستسحق القوات الأوكرانية

ونقلت «سكاي نيوز» عن ريتر، إنه قال في فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، إن الصراع الروسي الأوكراني في مرحلته الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزخيرة أوشكت على النفاذ من الأوكرانيين.

وأوضح ضابط الاستخبارات السابق، أن أوكرانيا ستتوقف عن تلقي المعدات العسكرية الغربية بحلول منتصف الصيف.

مديرة الاستخبارات العسكرية الأمريكية تتوقع عدم تقدم بوتين

بينما أكدت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن الجيش الروسي لن يتمكن من مواصلة القتال على المستوى الحالي في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يسيطر على مزيد من الأراضي الاستراتيجية هذا العام.

وذكرت أفريل هاينز في جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الجيش الروسي تعرض لنكسات كبرى وخسائر فادحة في ساحات المعارك، مشددة على أن البنتاجون لا يتوقع أن يستعيد الجيش الروسي قدرته بالشكل الكافي هذا العام، على تحقيق مكاسب ميدانية كبرى، مضيفة أنه إذا لم تطلق روسيا تعبئة إلزامية وتؤمن إمدادات ذخيرة كبيرة من طرف ثالث ستواجه زيادة صعوبة حفاظها حتى على المستوى الحالي من العمليات الهجومية ضد أوكرانيا.