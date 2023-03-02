خبير شؤون دولية لقناة القاهرة الإخبارية: لا منتصر في الأزمة الأوكرانية الروسية

قال الكاتب الصحفي مصطفى أبو شامة، الخبير في الشؤون الدولية، إن الحرب في أوكرانيا ليست حربا بين روسيا وأوكرانيا، لكنها حرب بين أطراف عديدة على الأراضي الأوكرانية، روسيا من جهة تحارب جبهة أخرى تتصدرها أمريكا وحلفاؤها، وهذا يعطي للحرب أبعادا أخرى عن الحرب التقليدية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية داليا نجاتي، في برنامج مطروح للنقاش على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا نرى أسلحة من كل دول العالم، مشاركة في الحرب على الأراضي الأوكرانية، وهناك أطراف أخرى تدعم روسيا مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.

أدوات الصراع

وتابع أن كل حرب ضخمة تنتج أدوات صراع مختلفة، والحرب في أوكرانيا تعاظمت الاستفادة فيها من كل مستجدات العصر الحديث، ورأينا للمرة الأولى تدخل السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي للحرب.

الصراع في عامه الثاني

ولفت إلى أن الصراع دخل عامه الثاني بقوة وشراسة كما لو كان أطراف الصراع يحاولون أن يثبتوا قوتهم للطرف الآخر، لكن لا طرف سيسمح للطرف الآخر أن ينتصر، لا أمريكا ستسمح لروسيا بالانتصار لأن هذا سيغير موازين القوى في أوروبا، وفي المقابل لن تسمح روسيا بانتصار أوكرانيا في هذه الحرب حتى لا تخرج كل الدول الشرقية من عباءة روسيا وتحقق أمريكا انتصارا سياسيا.

وذكر أبو شامة أن الحرب تحولت إلى صراع حضاري، فروسيا على سبيل المثال في كل رسائلها الإعلامية تحاول أن تبرز أنها تسعى إلى تغيير المشهد العالمي، واستعادة القطبية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.