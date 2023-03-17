تقرير: العملات المشفرة زادت من مخاطر الاحتيال عبر الإنترنت

قال تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي السنوي حول جرائم الإنترنت الذي صدر مؤخرًا، إن هناك سرقة لحوالي 10.6 مليار دولار، بسبب عمليات النصب والاحتيال عبر الإنترنت في عام 2022.

وأضاف التقرير أن هناك زيادة بنسبة 46% مقارنة بعام 2021 والتي قدرت فيها عمليات الاحتيال بحوالي 6.9 مليار دولار.

46 % زيادة في الأموال المسروقة

ووجد التقرير أن الاحتيال في الاستثمار بشكل عام كان المخطط الأكثر تكلفة، فبناءً على الشكاوى المقدمة إلى IC3، نمت الخسائر الناتجة عن الاحتيال الاستثماري من 1.45 مليار دولار في عام 2021 إلى 3.31 مليار دولار في العام الماضي.

ارتفاع الخسائر بسبب العملات المشفرة

وأشار التقرير إلى أن الاحتيال الذي ينطوي على العملة المشفرة كان له أكبر نمو مع زيادة بنسبة 183% عن العام السابق، حيث ارتفعت الخسائر من عمليات الاحتيال على العملات الرقمية من 907 ملاييم دولار في عام 2021 إلى 2.57 مليار دولار في عام 2022.

ولفت التقرير إلى أن العديد من الضحايا تحملوا ديونًا ضخمة لتغطية الخسائر الناجمة عن هذه الاستثمارات الاحتيالية والفئة العمرية الأكثر استهدافًا التي تبلغ عن هذا النوع من عمليات الاحتيال هم الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 عامًا.

تتضمن بعض عمليات الاحتيال الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة وفقًا للتقرير العملات المسروقة من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المخترقة، وانتحال شخصيات المشاهير، والاحتيال العقاري، وتعدين السيولة، وهي مخططات تقنع الأهداف بربط محافظ التشفير الخاصة بهم بتطبيق مع وعد بجني الأرباح، ثم بدلاً من ذلك، فقط استنزاف حساب المستخدم من أمواله.

على الرغم من أن المحتالين بالعملات المشفرة غالبًا ما يلاحقون أهدافًا أصغر سناً، وفقًا للتقرير، فإن أكبر مجموعة من الضحايا تقع في الفئة العمرية الأقل ذكاءً من التكنولوجيا والتي تبلغ 60 عامًا أو أكبر.

اختراق البريد الإلكتروني

وكان اختراق البريد الإلكتروني للنشاط التجاري عملية احتيال أخرى أثبتت فعاليتها للمحتالين في عام 2022، وتتضمن عملية الاحتيال هذه استهداف رسائل البريد الإلكتروني التجارية للمستخدمين ثم محاولة استخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية لخداع الضحية لتحويل الأموال.

وشكلت عمليات الاحتيال هذه خسائر بقيمة 2.7 مليار دولار العام الماضي، وعلى الرغم من انخفاض هجمات برامج الفدية في عام 2022، إلا أنها لا تزال تكبد خسائر بقيمة 34.3 مليون دولار.