رئيس بنك saib: العملات الافتراضية المشفرة شديدة الخطورة وأداة للنصب على العملاء

قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك saib، إن قانون البنك المركزي المصري حظر إصدار العملات الافتراضية المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها، وكذلك التعامل مع أي منصات تقوم بتداولها أو تمارس أنشطة متعلقة بها، نظرا لخطورة مثل هذه العملات لعدم وجود كيان يتولى تنظيم إصدارها وبالتالي قد تكون واجهة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وأداة للنصب على العملاء كما حدث في كثير من الأحيان.

الدفع بالعملات المشفرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، أن البنك المركزي أصدر تعليمات أكد فيها على تنفيذ القانون ووجه كل البنوك والشركات التي تصدرا محافظا إلكترونية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيقاف كل عمليات الدفع الخاصة بالعملات المشفرة.

وأشار الخولي إلى رصد البنك المركزي لأشهر مواقع التداول التي تستخدم العملات المشفرة وعددهم 52 موقعا و28 موقعا لأشهر منصات التعدين، بالتعاون مع وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأكد أن البنك المركزي يحظر تلقي الإيداعات داخل السوق المصرية إلا من خلال البنوك، مناشدا المواطنين بالابتعاد عن عمليات النصب التي تمارسها هذه المنصات، لافتا إلى أن اعتماد العملات الرقمية والمشفرة من جانب بعض الدول لا ينفي خطورتها الشديدة للأسباب السابقة ولذا نص البنك المركزي المصري على حظر التعامل والاتجار والترويج لها.

وأوضح أن قوة أي عملة ممثلة في قوة اقتصاد البلد ورصيد الاحتياطي النقدي للبلد ومدى كفاءة ميزان المدفوعات والميزان التجاري، بعكس العملات المشفرة التي تستمد قيمتها من خلال المضاربة على السعر فقط.

العملات المشفرة ليست محل ثقة

وقال رئيس بنك saib إن العملات الرقمية والمشفرة بأوضاعها الحالية لا يمكن أن تكون محل ثقة في التعاملات المالية حتى يتم تقنينها وخضوعها لضوابط رقابية من المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد وكذا البنوك المركزية لدول العالم المختلفة.