«وول ستريت جورنال»: البيتكوين والعملات المشفرة تدخل في سوق هابط

حدثت تطورات صادمة في سعر البيتكوين، إذ أعلن بنك سيلفرجيت الصديق للعملات المشفرة، أنه سيتوقف عن العمل مع انتشار العدوى من انهيار منصة FTX.

وقالت مؤسسة «الباري» العاملة في مجال أبحاث العملات الرقمية، إن انتشار هذا الخبر أدى إلى انخفاض سريع في سعر البيتكوين، ما دفعه مرة أخرى إلى منتصف مستوى 21000 دولار، وقد يؤدي هذا الحدث إلى دخول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في سوق هابط لفترة.

اهتمام الرئيس الأمريكي بالبيتكوين لهذه الأسباب

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، حوّل الرئيس الأمريكي بايدن انتباهه مرة أخرى إلى سوق العملات المشفرة، إذ تضمنت خطة ميزانية 2024، المتوقع الكشف عنها في 9 مارس، اقتراحًا لزيادة مكاسب رأس المال من 20% إلى 40% تقريبًا.

ولفت إلى أن أحد الأسباب وراء ذلك هو إيقاف ظاهرة تعرف باسم «تعلم خسارة الضرائب» في العملات المشفرة، وهذا يعني أنه في بعض الأحيان، يبيع المستثمرون عملاتهم المشفرة بخسارة لتحويلها إلى خسارة يمكن المطالبة بها في الإيداعات الضريبية الخاصة بهم، لكنهم يشترون الأصول مرة أخرى بعد ذلك، ولكن سيقتصر هذا على الأفراد ذوي الملاءة العالية، والذين لديهم ما لا يقل عن مليون دولار في السنة.

وعلى الرغم من هذا التخفيض فإن السوق لم يتلق العرض جيدًا، وأعرب المشاركون في السوق عن عدم رضاهم عن هذا الاقتراح.

وبجانب هذه الأخبار فإن المواقف المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسات تضغط أيضًا على المستثمرين، في هذا السوق.