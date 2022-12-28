سفير مصر لدى بلجراد يبحث علاقات التعاون الثنائي مع خارجية صربيا

بحث السفير باسل صلاح، سفير مصر لدى صربيا، مع وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، أهم التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى صربيا في يوليو 2022، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة القادمة.

مجالات تعاون بين مصر وصربيا

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء - أن السفير باسل صلاح، أشار خلال اللقاء إلى الحرص المشترك على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات التجارة والزراعة والطيران المدني.

وأعرب عن تطلع الجانب المصري، لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين خلال العام القادم.

تطور العلاقات بين صربيا ومصر

وعبر وزير الخارجية الصربي، عن تقديره العميق لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات السابقة والتي توجت بزيارة السيد رئيس جمهورية مصر العربية إلى بلجراد، مؤكدًا اعتزامه تحقيق مزيد من التطور في العلاقات الثنائية من خلال منصبه الجديد، كما ساهم من قبل في المناصب التي تولاها سابقًا.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى تشرفه بلقاء السيد رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة خلال منصبه السابق كرئيس البرلمان الصربي.