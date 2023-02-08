اتفاق بين «التموين» ورئيس صربيا الأسبق لتوريد مليون طن قمح وتوفير الذرة

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الاتفاق مع رئيس صربيا الأسبق والوفد المرافق له، على توريد القمح والذرة من صربيا وبلغاريا ورومانيا من خلال ميناء «كونستانتا»، إلى مينائي الإسكندرية ودمياط، لافتا إلى أنه بحث مع الجانب الصربي توريد ما يقارب مليون طن قمح من خلال الميناء، إضافة إلى توريد الذرة لتلبية احتياجات مربى الدواجن.

تعاون جديد بين مصر وصربيا

وأضاف وزير التموين، في بيان له منذ قليل، أن لقائه بالرئيس الصربي الأسبق «بوريس تاديتش»، والوفد المرافق له، جاء لبحث سبل توريد الأقماح إلى مصر من خلال ميناء «كونستانتا»، إلى ميناء الإسكندرية أو دمياط، موضحا أن الزيارات المتبادلة تأتي تكليلا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى صربيا والتي كُللت بالنجاح وعقد اتفاقيات كبيرة مع الجانب الصربي، فضلا عن فتح أبواب جديدة للتعاون مع صربيا وغيرها من الدول.

لقاءات مشتركة مع الوفد الصربي

من جانبه أكد اللواء شريف باسيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ الشركة القابضة للصوامع، أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات مع الجانب الصربي بمقر الشركة القابضة للصوامع لاستكمال المناقشات والمباحثات المشتركة بين الجانبين.