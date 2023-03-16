البابا تواضروس: هناك 3 سمات للمحبة الكاملة.. دائمة وشخصية ومفرحة

شهد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، احتفالية كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج بالإسكندرية، بالعيد الـ44 لنياحة القمص بيشوي كامل «تنيح في 21 مارس 1979».

وتوجه البابا تواضروس، لدى وصوله الكنيسة، إلى مزار القمص بيشوي كامل الموجود، وصلى صلاة الشكر وسكب الحنوط والأطياب على المقبرة التي تحوي جثمانه.

اعتراف المجمع بقداسة القمص بيشوي كامل

تأتي مشاركة البابا هذا العام في الاحتفال بعيد نياحة القمص بيشوي كامل، بمناسبة اعتراف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسميًا بقداسة القمص بيشوي كامل في شهر يونيو من العام الماضي.

وألقى قداسته كلمة في الاحتفال الذي سيستمر لعدة أيام، تناول خلالها موضوع بعنوان «المحبة الكاملة»، حيث قرأ جزءًا من الرسالة الأولى للقديس يوحنا الحبيب الأصحاح الرابع «من آية 7 حتى آية 18» وتحدث عن ثلاث سمات لمحبة الله لنا، وهي أنها:

1- شخصية.

2- دائمة

3- مفرحة

كما أشار إلى أن للمحبة المطلوبة منا، وجهان، هما:

1- الوفاء.

2- الرعاية.

احتفال الكنيسة بعيد وفاة القمص بيشوي كامل

حضر الاحتفال من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلي «قطاع المنتزه» والأنبا إيلاريون «قطاع غرب» والأنبا هرمينا «قطاع شرق».

كما حضره الأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالاسكندرية، وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية وأعداد كبيرة من أبناء الكنيسة.