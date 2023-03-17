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صراع بين ريهام حجاج وعبير صبري في مسلسل «جميلة»

كتب:

ياسمين محمود
03:30 ص | الجمعة 17 مارس 2023
ريهام حجاجً

ريهام حجاجً

أيام قليلة وينطلق المارثون الرمضاني بعدد كبير من الأعمال الدرامية الشيقة وأبرزها مسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج، والذي يشهد العديد من الأحداث والصراعات.

صراع ريهام حجاج وعبير صبري

وتشهد أحداث مسلسل «جميلة» صراعًا بين الفنانة ريهام حجاج والتي تجسد دور جميلة والفنانة عبير صبري التي تجسد دور نرمين التي تحاول أن تستعيد طليقها بعد أن تزوج من جميلة، وتنشأ بينهما العديد من الصراعات خلال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل «جميلة»

مسلسل «جميلة» يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المقرر عرض المسلسل على 3 قنوات هي: الحياة وon وcbc.

ويشهد المسلسل التعاون الثاني لعبير صبري مع الفنانة ريهام حجاج من خلال مسلسل «يوتيرن» والذي حقق نجاحًا كبيرًا رمضان الماضي، والذي حقق نجاح كبير وإشادات النقاد والجمهور.

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