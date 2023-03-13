فنانات يفقدن آباءهن في مسلسلات رمضان 2023 بينهن ريهام حجاج

يواصل صناع مسلسلات رمضان 2023 تصوير المشاهد المتبقية استعدادا لانطلاق السباق الرمضاني لعام 2023 بكثير من الأعمال الدرامية القوية، التي ستتناول موضوعات متنوعة، ولكن اجتمع عدد من الأعمال الدرامية على فقدان بعض الفنانات لأبائهن ضمن أحداث الأعمال المقدمة.

يكون من بين هذه الأعمال ضمن مسلسلات رمضان 2023 هو مسلسل جت سليمة التي تعود من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم إلى السباق الرمضاني، مجددا بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، وتظهر خلال أحداث العمل بشخصية فتاة تدعى سليمة، وتفقد والدها في المسلسل، وترث منه مكتبة خاصة تبدأ من عندها الأحداث في إطار من التشويق والكوميديا.

دنيا سمير غانم في مسلسلات رمضان 2023

ويشارك مع الفنانة دنيا سمير غانم عدد من الفنانين منهم محمد سلام وخالد الصاوي وهالة فاخر وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج إسلام خيري.

ريهام حجاج

وهناك أيضا الفنانة ريهام حجاج التي تقدم هذا العام مسلسل جميلة، وتقدّم من خلاله شخصية فتاة تدعى جميلة تتعرض أيضا لفقدان والدها وترث منه، ويحدث كثير من الأزمان حول هذا الورث إضافة إلى عدد من المشاكل الاجتماعية.

ويشارك في العمل عدد من الفنانين منهم ريهام حجاج وهاني عادل، وعبير صبري، وسوسن بدر، وفيدرا، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ياسمين عبدالعزيز

وتنضم إليهن الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي تظهر من خلال مسلسل ضرب نار متوفى والدها، وتتحمل المسؤولية بشكل كبير بسبب هذا الأمر، وتقدّم من خلال العمل شخصية مهرة التي تقع في حب الفنان أحمد العوضي.

يذكر أن مسلسل ضرب نار يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسهير المرشدي، وآخرين.