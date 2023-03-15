نجوم الفن يهنئون ريهام حجاج بمسلسل جميلة.. يعرض في رمضان 2023

هنأ عدد كبير من نجوم الفن، ريهام حجاج، بمسلسل جميلة، المقرر عرضه في رمضان 2023، وذلك بعدما نشرت البرومو الدعائي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

تهاني نجوم الفن لريهام حجاج بمسلسل جميلة

وجاءت تهاني نجوم الوسط الفني للفنانة ريهام حجاج بمسلسل جميلة كالتالي:

قالت سوسن بدر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «مبروك حبيبتي وإن شاء الله بالنجاح».

أما نانسي صلاح، قالت: «مبروك ياحبيبتي وإن شاء الله بالنجاح»، والفنانة روجينا هنأتها عبر إنستجرام، قائلة: «مبروك ياحبيبتي إن شاء الله تكسري الدنيا».

وعبر إنستجرام قال عصام السقا: «مبروك يارورو هيكسر الدنيا بإذن الله»،وقال أحمد الشامي أيضا عبر إنستجرام: «بالتوفيق يارب».

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من المقرر أن يعرض طوال شهر رمضان على قناة الحياة، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، وهاني عادل، وتعيد ريهام حجاج، التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة، بعد نجاح مسلسل «يوتيرن» في رمضان الماضي.