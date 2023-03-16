مسلسلات رمضان 2023.. ريهام حجاج تخوض معركة شرسة في «جميلة»

أحداث مثيرة ومفاجآت غير متوقعة ومؤامرات شرسة تواجهها «جميلة» من خلال مسلسل يحمل نفس الاسم وتقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج، وتنافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، والمقرر عرضه على عددا من القنوات أبرزها الحياة، CBC، ON TV، إلى جانب عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسلات رمضان 2023.. «جميلة» ينافس

ونشرت ريهام حجاج، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «البرومو الدعائي» الثاني لمسلسل جميلة وتخوض به مجددًا سباق مسلسلات رمضان 2023، وظهرت خلاله «جميلة» التي تعمل في مجال المحاماة، وتخوض حربًا فرضت عليها لتجد نفسها أمام مؤامرات وصراعات وتسعى للتغلب عليها بكل الحيل.

ريهام حجاج «محامية» في مسلسلات رمضان 2023

مسلسل جميلة، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد الشامي، سامح الصريطي.

تعاون مميز مع المؤلف أيمن سلامة

وتعاونت ريهام حجاج مع المؤلف أيمن سلامة في أكثر من عمل منها مسلسل لما كنا صغيرين، يوتيرن، وفي العمل الأخير كان من إخراج سامح عبدالعزيز الذي تتعامل معه هذا العام في موسم مسلسلات رمضان 2023.