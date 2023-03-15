كوريا الشمالية تعلن إجراء تدريبات لإطلاق الصواريخ الباليستية

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أنّ وحدة الصواريخ التابعة للجيش والمكلفة بمهمة عملياتية مهمة على الجبهة الغربية لكوريا الديمقراطية، أجرت تدريبات توضيحية لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنّ السرية الهجومية الحادية عشرة التابعة لوحدة الصواريخ شاركت في التدريبات، وأطلقت صاروخين باليستيين تكتيكيين أرض- أرض في نظام متوسط المدى، وذلك بحضور قادة ومقاتلين من كل وحدة فرعية.

وأصابت الصواريخ، التي أُطلقت في منطقة حول محافظة جانجيون في مقاطعة هوانجهاي الجنوبية، الهدف بدقة جزيرة فاي في المياه قبالة بانججين دونج، مقاطعة تشونجام، على بعد 611.4 كم من موقع إطلاق النار.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي، صباح أمس، وذلك بعد يوم واحد من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية دورية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أنّه لم يتلق تقارير عن أي أضرار في اليابان جراء إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى تجاه اليابان صباح أمس.