بريطانيا تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين قصيري المدى

أدانت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، ويأتي إطلاق الصاروخين، بعد يوم واحد من بدء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية دورية.

إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ـــ في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ـــ إن «إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية في 14 مارس يعد انتهاكًا لقرارات متعددة لمجلس الأمن الدولي».

وأوضح أن عمليات الإطلاق غير المشروعة للصواريخ الباليستية تشكل تهديدًا للسلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا مواصلة المملكة المتحدة الدعوة إلى وقف انتهاكات قرارات مجلس الأمن.

وقال: «نحث كوريا الشمالية بشدة على العودة إلى الحوار واتخاذ خطوات موثوقة نحو نزع السلاح النووي».