كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا: «حلق ألف كيلو وسقط في البحر»

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى باتجاه البحر الشرقي صباح اليوم، تزامنا مع انعقاد محادثات قمة بين كوريا الجنوبية واليابان في وقت لاحق من نفس اليوم.

الصاروخ أطلق بزاوية مرتفعة

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن هيئة الأركان المشتركة اكتشفت عملية الإطلاق من منطقة سونان في «بيون يانج»، في الساعة 7:10 صباح اليوم، وأكدت أن الصاروخ أطلق بزاوية مرتفعة وحلق مسافة ألف كيلومتر وسقط في المياه بالبحر الشرقي.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على موقف الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، مع تعزيز المراقبة والحذر، وأن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلا شاملا في ضوء التحركات الأخيرة المتعلقة ببرنامج تطوير الصواريخ لكوريا الشمالية.

وأجرى الجنرال «كيم سيونج»، رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، محادثات مع «بول لاكاميرا»، قائد القوات الأمريكية في كوريا وأكدا مجددا أن الحليفين سيعملان على تعزيز موقفهما الدفاعي المشترك ضد أي تهديدات واستفزازات من كوريا الشمالية.

عمل استفزازي خطيرا يضر بالسلام والاستقرار

وأدانت هيئة الأركان الكورية المشتركة إطلاق كوريا الشمالية لسلسلة صواريخ باليستية معتبرة أنه عملا استفزازيا خطيرا يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في المجتمع الدولي.

ووصفت رئاسة الأركان المشتركة إطلاق الصواريخ بأنه انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية كوريا الشمالية إلى وقف عمليات الإطلاق على الفور، مشددة على أن الجيش يجري بشكل مكثف وشامل تدريبات مشتركة مخطط لها في ظل وضع دفاعي مشترك حازم، ويحتفظ باستعداد دفاعي ثابت، وبناء القدرة على الرد بأغلبية ساحقة على أي استفزاز من قبل كوريا الشمالية.