الجيش الأوكراني: رصدنا 21 سفينة حربية روسية في البحر الأسود

قال الجيش الأوكراني، إن القوات البحرية الروسية تزيد من تواجدها في «البحر الأسود»، مشيرة في بيان للقيادة الجنوبية، عبر «فيسبوك»، إلى 21 سفينة، ووجود 5 حاملات للصواريخ يزيد من التهديد الصاروخي بشكل كبير.

«واشنطن» لا يمكنها تأكيد معلومات محاولة «موسكو» الوصول لحطام المسيرة

وكان مسؤول أمريكي، قال في وقت سابق، إن «واشنطن» تعتقد أن «موسكو» انتشلت بعض حطام الطائرة المسيرة الأمريكية «إم كيو -9 ريبر»، واصفا الأجزاء التي حصلت عليها روسيا بقطع من الألياف الزجاجية أو أجزاء صغيرة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر، إلى أن «البنتاجون»، أطلعت على تقارير إعلامية بأن «موسكو» ستحاول الوصول إلى حطام الطائرة الأمريكية المسيرة «إم كيو -9 ريبر»، مضيفا أن «واشنطن» لا يمكنها تأكيد هذه المعلومات.

وكان المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوجلاس ماكجريجور، أوضح في وقت سابق، أن بلاده عملت على تهيئة الجيش الأوكراني منذ 8 سنوات من أجل توجيه ضربة لروسيا، مشيرا في فيديو عبر «يوتيوب»، إلى أن الجيش الروسي يمتلك منظومات دفاع جوي متطورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الاتحاد» الروسي: تفجيرات «السيل الشمالي» يمكنها الإضرار بـ«الحزب الديمقراطي»

وفي إطار قضية تفجيرات خطي أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، قالت رئيسة مجلس «الاتحاد»، فالينتينا ماتفيينكو، إن القضية يمكنها الإضرار بـ«الحزب الديمقراطي» عشية الانتخابات الرئاسية 2024، واصفة الحادث بجريمة القرن.

وأضافت ماتفيينكو، أن التعدي على المشروع الضخم « ملكية خاصة لـ5 شركات أوروبية» أمر معقد وخطير للغاية، مشيرة إلى أن «موسكو» تطلب من منظمة «الأمم المتحدة» إنشاء تحقيق مستقل في الحادث.