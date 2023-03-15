الاستخبارات الروسية: لدينا القدرة على العثور وتحليل حطام المسيرة الأمريكية

قال سيرجي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن روسيا لديها الموارد التقنية للعثور على حطام الطائرة الأمريكية بدون طيار ودراستها، المفقودة في البحر الأسود.

وأضاف «ناريشكين» بالطريقة التي أراها، هناك مثل هذه القدرات الفنية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

استخدام تقنيات قوية

وصرح مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تقوم بنشاط بالاستطلاع في منطقة البحر الأسود، باستخدام تقنيات مختلفة.

وتابع: «نحن نعرف ونفهم بالتفصيل الأهداف التي كان الأمريكيون يسعون لتحقيقها من خلال أنشطتهم الاستكشافية واستخدام الوسائل التقنية بينما نحاول تحديد المنشآت والأراضي التي تهمهم بشكل أكبر».

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، رصدت أنظمة التحكم في المجال الجوي الروسية طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9، كانت تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم، أمس الثلاثاء، وحلقت الطائرة بدون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بها، منتهكة بذلك الحدود المحددة للعملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه نتيجة للمناورات الحادة، فقدت الطائرة ارتفاعها وتحطمت في البحر الأسود، وشددت الوزارة على أن الطائرات المقاتلة الروسية لم تستخدم أي أسلحة على متنها، ولم تتلامس مع الطائرة بدون طيار، وعادت بسلام إلى مطار موطنها.