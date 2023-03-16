البحر الأسود يفجر أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا

شهد البحر الأسود تطور في العلاقات بين روسيا وأمريكا في ظل غضب الولايات المتحدة الأمريكية، من إسقاط مقاتلة روسية، طائرة مسيرة عن بعد بدون طيار تابعة لأمريكا دون إعلان سبب هذا الإسقاط حتى الآن.

البحر الأسود ومرحلة جديدة من أزمة بين روسيا وأوكرانيا

ووقعت الطائرة في سماء جزيرة سنيك في البحر الأسود في حدث جديد في ظل المناوشات بين روسيا وأمريكا، في ظل مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحطمت الطائرة مساء الثلاثاء، عقب اعتراض طائراتان تابعتان لدولة روسيا الاتحادية لطائرة بدون طيار أمريكية.

وخرج حينها الجيش الأمريكي، ليعلق على الحادث قائلا: إن المقاتلات الروسية من طراز سو 27 اصطدمت بالطائرة المسيرة الأمريكية من طراز إم كيو – 9 ريبر التي كانت تقوم بمهمة استطلاع فوق المياه الدولية دون رغبة الولايات المتحدة الأمريكية الكشف عن طبيعة هذه المهمة حتى الآن مع تمسك روسي بمعرفة طبيعة المهمة.

البحر الأسود يسبب توتر بين روسيا وأمريكا

وأصدر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، تعليق على أزمة البحر الأسود الذي وتر العلاقات بين روسيا وأمريكا، بيانا صحفيا يشير إلى أن الرئيس جو بايدن، كان على علم بالواقع، وعلق البيت الأبيض على التصرف الروسي تجاه الطائرة الأمريكية، بأنه سلوك متهور ويفتقر إلى المهنية، في الوقت الذي أشارت موسكو إلى أن الطائرة الأمريكية هي المتسبب في هذه الواقعة، وروسيا لم توجه طائراتها لمواجهة أو التصدي للطائرة الأمريكية المسيرة.