وزير خارجية أمريكا: تصرف روسيا بإسقاط المسيرة متهور وغير آمن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حادث المسيرة الأمريكية في البحر الأسود كان متهورا وغير آمن ويجب البدء بالتحقيقات، مشيرا في سياق مواز إلى أن وساطة الصين في الاتفاق بين السعودية وإيران أمر جيد.

تعليق وزير خارجية روسيا على الحادث

من جهته، أكد وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء، أن واشنطن تجاهلت المحظورات التي وضعناها فوق أجواء البحر الأسود بعد الصراع في أوكرانيا.

البيت الأبيض يوضح واقعة أمس

وأعلن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أمس، إسقاط مقاتلة روسية لطائرة مسيرة (عن بعد بدون طيار) أمريكية، ما أغضب أمريكا التي استدعت السفير الروسي لديها في واشنطن من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ولكن رفضت أمريكا الإفصاح عن أغراض الطائرة المسيرة التي حطمتها روسيا.