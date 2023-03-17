صفاء الطوخي تتذكر طفولتها: «والدتي بعتتلي جواب ووردة من جوه السجن»

حكت الفنانة صفاء الطوخي تفاصيل عن طفولتها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، مؤكدة أنها كانت تعيش في بيت مختلف واستثنائي.

فوجئت باعتقال والدتها ضمن حركة اعتقالات سبتمبر

وأوضحت الطوخي أن بيتهم كان فيه طعم الثقافة والفنون والتمرد والثورة، لافتة إلى أن والدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال تعرضت للاعتقال مرات عديدة أيام الاحتلال الإنجليزي، وآخر مرة لاعتقالها كانت هي وقتها طالبة في المرحلة الثانوية، وفوجئت باعتقال والدتها ضمن حركة اعتقالات سبتمبر.

والدتها كانت تتواصل معها من المعتقل

وأشارت صفاء الطوخي إلى أن والدتها استقلبت من جاءوا لاعتقالها بالترحاب وطلبت تقديم مشروبات لهم وأعدت نفسها وانتقلت معهم للمعتقل مؤكدة أن والدتها كانت تتواصل معها من المعتقل وترسل لهم خطابات بطريقة التهريب وأرسلت لها خطابا ووردة بمناسبة عيد ميلادها.

وأوضحت أن والدتها كتبت مسلسل «سجن النسا» من واقع تجربتها في المعتقل التي عاشت فيها تفاصيل مثيرة.