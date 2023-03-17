صفاء الطوخي: عبلة كامل فنانة استثنائية

روت الفنانة صفاء الطوخي ذكرياتها مع مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل مشيرة إلى أنها وقتها كانت طالبة في معهد المسرحية، ومن قدم دور ابنها في المسلسل هو خالد العيسوي زميلها في المعهد.

عبلة كامل فنانة استثنائية

وتحدثت صفاء الطوخي خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc»، عن الفنانة القديرة عبلة كامل ووصفتها بأنها فنانة استثنائية، وحبيبتها منذ الطفولة.

كواليس مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

وأشارت إلى أن الفنانة عبلة كامل شاركت في بطولة مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية بـ3 سنوات فقط، ولكنها قدمت الدور وظهرت في مراحل سنية مختلفة مضيفة: «عبلة كانت صغيرة قوي في المسلسل ده وتخنت مخصوص عشان تعمل الدور في المرحلة التانية وعبلة كامل ممثلة مش هيجي زيها تاني».

وأكدت صفاء الطوخي أن علاقتها ما زالت مستمرة بالفنانة عبلة كامل، بينما طلبت منها الإعلامية منى الشاذلي أن تبلغها المحبة والسلام والإعجاب والاحترام.