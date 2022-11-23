زوج عبلة كامل السابق لـ«الوطن»: لم أعلن إطلاقا اعتزالها الفن

رد الفنان أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة، على ما نُسب إليه من تصريحات، حول إعلانه اعتزال الفنانة عبلة كامل، بشكلٍ نهائي، قائلا: إن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه لم يُشر إلى ذلك إطلاقًا، خلال ظهوره التليفزيوني، اليوم الأربعاء.

وقال أحمد كمال، لـ«الوطن»، إنّ عبلة كامل ابتعدت عن مجال التمثيل خلال الفترة الأخيرة، لعدم وجود عرض فني مناسب يجذبها للعودة مُجددًا، إذ أنه في حال موضوع يدفعها للتواجد في البلاتوه، ستطل على جمهورها من خلاله دون تردد.

وقدمت الفنانة عبلة كامل خلال مسيرتها الفنية، أكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، جميعها حققت نجاح كبيرا، ونالت إشادات كبيرة من النقاد والجمهور، ومن أبرز أعمالها «ليالي الحلمية، لن أعيش في جلباب أبي، الشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي، كما قدمت العديد من الأفلام الكوميدية، التي ما زالت عالقة حتى الآن في اذهان الجمهور».