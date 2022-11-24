غياب فني يحاوطه الشائعات.. اعتزال عبلة كامل يثير الجدل من جديد

عاد اعتزال عبلة كامل مرة أخرى ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة لزوج الفنانة السابق، الفنان أحمد كمال، تؤكد ما سبق.

ونفى الفنان أحمد كمال التصريحات المنسوبة له عن اعتزال عبلة كامل، خلال حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن ابتعاد «عبلة» عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى عدم وجود عمل فني يشجعها على التواجد بالساحة، وبمجرد أن تجد عمل يناسبها ستعود مرة أخرى للشاشة.

اعتزال عبلة كامل.. شائعات تطاردها منذ «سلسال الدم»

ولكنها لم تكن هذه المرة الأولى التي ينتشر فيها أخبار عن اعتزال عبلة كامل، حيث تطاردها تلك الأخبار منذ مشاركتها في آخر أجزاء مسلسل «سلسال الدم» عام 2018، إذ فضلت منذ تلك الفترة الابتعاد عن المشاركة في الأعمال الفنية، والابتعاد عن الأضواء واللقاءات الإعلامية.

وأمام تلك الشائعات لم تخرج الفنانة عبلة كامل لتؤكدها أو تنفيها، ولكن كان يتم نفيها من قبل زوجها السابق ووالد ابنتيها، الفنان أحمد كمال.

ورغم نفي زوجها السابق والمقربين منها لفكرة الاعتزال، أعلن المنتج جمال العدل في مايو الماضي، أن الفنانة عبلة كامل لن تعود مرة أخرى إلى التمثيل، موضحا أنه تواصل معها للتعاون في مشروع فني جديد إلا أنها اعتذرت عن التواجد في أي أعمال، بينما كشفت الفنانة إسعاد يونس أنها طلبت منها أكثر من مرة الظهور في برنامجها «صاحبة السعادة» إلا أنها رفضت، وقالت في تدوينة سابقة عبر حسابها على «إنستجرام»: «قررت عبلة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج».

محمد صبحي لم يستطع الاستدلال على عنوان عبلة كامل

يعتبر البعض أن رفض عبلة كامل الدائم للظهور وهو اعتزال ضمني للحياة الفنية والإعلامية، بخاصة أنها غيرت أرقام هواتفها حتى لا يتواصل معها أحد، وفقا لعدد من الفنانين كان من بينهم محمد صبحي الذي كان يرغب في دعوتها لحضور تكريمها في حفل «50 سنة فن»، في عام 2020، إلا أنه لم يستطيع التواصل معها أو الاستدلال على عنوانها على حد تعبيره.